مبارزه با بیسوادی رمز استقلال فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی در سنندج اظهار داشت: بیسوادی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم باید به صفر برسد و کردستان از استان های پیشگام در راستای مقابله با بیسوادی است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران توسل و تمسک خود را به ولایت فقیه را در تمام زمینه ها و به صورت مکرر به تمام جهانیان ثابت کرده است، افزود: بنا به فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر ریشه کن شدن بی سوادی در سطح کشور مبارزه با بیسوادی به عنوان رمز استقلال فرهنگی و خود کفایی کشور محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: همه انسان ها اختیار دارند و می توانند به سمت علم حرکت کنند چرا که خداوند متعال به همه انسان ها کرامت بخشیده است و راه به تعالی رسیدن را مشخص کرده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه علم اندوزی باید گنجینه ای در جهت توسعه و آبادانی کشور باشد، گفت: کسانی که بر مسائل مختلف از راه علم آگاهی پیدا کنند هیچ گاه تحت سلطه دیگران قرار نمی گیرند.

وی در سخنان دیگری بیان کرد: نظام تعلیم و تربیت باید دو جنبه زندگی مادی و معنوی انسان را در بر گیرد و بنا به این امر در آیات قران به علم آموزی، تفکر و تعقل تاکید شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در پایان افزود: اساس کار اسلام بر علم بنا نهاده شده است و هیچ فرد بیسوادی نباید در کشور اسلامی ایران وجود داشته باشد.