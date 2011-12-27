مردم در 9 دی وفاداری خود را به نظام نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در گردهمایی روحانیون قزوین که به مناسبت سالروز حماسه 9 دی با حضور آیت الله هادی باریک بین امام جمعه قزوین، علی نعمت الهی مدیرکل تبلیغات اسلامی در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در روز 9 دی همه توطئه های دشمن با حضور گسترده و میلیونی مردم با شکست مواجه و امید دشمن به یاس تبدیل شد.

وی افزود: خط مستقیمی که از اهل بیت (ع) کسب شده اسلام فقاهت است و باید با قدرت در تبیین و تعریف آن تلاش کنیم تا نقش آن بیشتر نمایان شود.



امام جمعه اراک یادآور شد: حماسه 9 دی نشانگر بصیرت، ولایت مداری، وحدت ملی و بیعت با امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: با حضور خود جوش و آگاهانه مردم در صحنه های 9 دی باعث سربلندی نظام اسلام شد و مهر ابطال بر فتنه ها خورد و دشمنان ما که با تلاش خود سعی در آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی داشتند مایوس شدند.

آیت الله دری نجف آبادی در خصوص حضور مردم در روز 9 دی بیان کرد: حضور میلیونی مردم نشان دهنده آگاهی، بصیرت و بیداری مردم، پایبندی به ولایت، فقاهت، مرجعیت و اصول اعتقادی شیعه و اسلام است.

وی با اشاره به انتخابات یادآور شد: مجلس آینده باید در برابر تهدیدها و تحریم‌ها قدرتمند باشد افرادی مانند شهید بابایی‌ها و شهید رجایی‌ها عاشق امام بودند بنابراین برای مجلس آینده چه کاندیداها و چه مردم و چه کسانی که باید در بخش اجرایی انجام وظیفه کنند باید تلاش کنند مجلس آینده را در برابر تحریم‌ها، تهدیدها، توطئه‌ها یک مجلس قدرتمند بسازند.

امام جمعه اراک گفت: امیدوارم استان قزوین با همت علما و روحانیت در حوزه‌های مختلف فقاهت، دانشگاهی، علم، صنعت، کشاورزی و در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اخلاقی همچنان نقش‌آفرین و منشا خیر و برکت باشد.