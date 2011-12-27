به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی بعد از ظهر سهشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش استان بوشهر در راستای اجرای سند تحول بنیادین تلاش و فعالیت بسیار خوبی دارد و امیدوار هستیم به نحو احسن این امر را انجام دهیم.
وی افزود: از همه ظرفیت موجود در استان برای رشد و توسعه آموزش و پرورش در تمام شهرستانها و بخشها بهره میبریم و هیچ فرصتی را هدر نمیدهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از مشارکت بیش از 19 هزار دانشآموز بوشهری در طرح ملی نهضت قرآنی خبر داد و بیان کرد: در سال جاری شاهد اجرایی شدن طرح مهم ونهضت ملی قرآن در مدارس هستیم که بیش از 19 هزار و 505 دانشآموز در استان بوشهر در این طرح ملی شرکت کردهاند.
رضایی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود بیش از 500 نفر از فرهنگیان و معلمان استان نیز در این طرح مهم و ملی مشارکت کردهاند.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت نشستهای شورای آموزش و پرورش گفت: اجرایی کردن مصوبات شورای آموزش و پرورش یک امر مهم است که موجبات رشد و تعالی سطح تحصیلی را فراهم میکند.
این مسئول از تصویب 89 مصوبه در شورای آموزش و پرورش استان در یکسال گذشته خبر داد و اذعان داشت: 76 درصد از مصوبات شورای آموزش و پرورش استان عملیاتی شده است.
رضایی تصریح کرد: باید دست به دست هم بدهیم و از تمام ظرفیت موجود برای رشد و رونق آموزش و پرورش بهره ببریم.
