۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۵۷

رضایی خبر داد:

مشارکت 19 هزار دانش‌آموز بوشهری در طرح ملی نهضت قرآنی

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از مشارکت بیش از 19 هزار دانش‌آموز بوشهری در طرح ملی نهضت قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش استان بوشهر در راستای اجرای سند تحول بنیادین تلاش و فعالیت بسیار خوبی دارد و امیدوار هستیم به نحو احسن این امر را انجام دهیم.

وی افزود: از همه ظرفیت موجود در استان برای رشد و توسعه آموزش و پرورش در تمام شهرستان‌ها و بخش‌ها بهره می‌بریم و هیچ فرصتی را هدر نمی‌دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از مشارکت بیش از 19 هزار دانش‌آموز بوشهری در طرح ملی نهضت قرآنی خبر داد و بیان کرد: در سال جاری شاهد اجرایی شدن طرح مهم ونهضت ملی قرآن در مدارس هستیم که بیش از 19 هزار و 505 دانش‌آموز در استان بوشهر در این طرح ملی شرکت کرده‌‍اند.

رضایی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود بیش از 500 نفر از فرهنگیان و معلمان استان نیز در این طرح مهم و ملی مشارکت کرده‌اند.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت نشست‌های شورای آموزش و پرورش گفت: اجرایی کردن مصوبات شورای آموزش و پرورش یک امر مهم است که موجبات رشد و تعالی سطح تحصیلی را فراهم می‌کند.
 

این مسئول از تصویب 89 مصوبه در شورای آموزش و پرورش استان در یکسال گذشته خبر داد و اذعان داشت: 76 درصد از مصوبات شورای آموزش و پرورش استان عملیاتی شده است.

رضایی تصریح کرد: باید دست به دست هم بدهیم و از تمام ظرفیت موجود برای رشد و رونق آموزش و پرورش بهره ببریم.

