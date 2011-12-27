خانواده های شهدا اسوه و الگوی ترویج فرهنگ اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار معاون عمران و مسکن سازمان بنیاد شهید کشور با مدیران بنیاد شهید استان اظهار داشت: سال گذشته 463 هزار مزار شهدا در استان ساماندهی شده است و هزار و 456 مزار دیگر باقی مانده که نیازمند ساماندهی است.

وی افزود: در سفر رهبر فرزانه انقلاب به استان کردستان تامین مسکن برای هزار و 931 نفر از جامعه ایثارگری مصوب شد که عملیات اجرایی این میزان واحد مسکونی در این استان تا پایان سال جاری به پایان می رسد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان افزود: در سال جاری دو هزار و 200 فقره وام مسکن برای خانواده های شاهد و ایثارگر در نظر گرفته شده است که به زودی به آنها اعطا می شود.

سلیمانی بیان کرد: خانواده های شهدا و ایثارگران سرمایه انقلاب اسلامی هستند که مسئولان باید در خدمت رسانی به آنها تمام توان خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه آحاد مردم پاسداری از آرمان ها و دستاوردهای شهدا است، گفت: باید با بسترسازی های مناسب زمینه رشد و تعالی فرزندان شهدا را فراهم کرد.