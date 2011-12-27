به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عبدخدایی امروز سه شنبه در همایش "هویت اسلامی و تهدید امپریالیسم علیه آن" که توسط مجمع تشکل های اسلامی دانشگاه آزاد پرند (تشکل اسلامی پارسی و تشکل اسلامی اندیشه ناب) برگزار شد با بیان دیدگاه های خود از پیمان شکنی مردم کوفه در طول تاریخ سخن گفت.

وی عامل اصلی منفور بودن مردم کوفه را بی هویتی دانست و با اشاره به تلاش امپریالیسم برای از بین بردن هویت جوامع اسلامی بر لزوم حفظ هویت ملیت ها و قومیت ها و تاثیر اتحاد بر شکل گیری هویت منسجم اسلامی تاکید کرد.

ادبیر کل جمعیت فداییان اسلام با برشمردن راه های نفوذ امپریالیسم در کشورهای اسلامی در طول تاریخ تاکید کرد: کشور ایران به دلیل حفظ هویت شیعی خود مقابل نفوذ قدرت های جهانی ایستاده است.

در بخش دیگری قمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند نیز در این همایش از بیداری اسلامی سخن گفت و به بیان تفاوت های جهانی شدن از دیدگاه شرق و غرب پرداخت.

در پایان مراسم از قمی، عبدخدایی و طلایی آذر از طرف مجمع تشکل های اسلامی دانشگاه پرند تقدیر به عمل آمد.