200 میلیارد ریال برای احداث توانبخشی های ایثارگران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هادیانی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان بنیاد شهید استان کردستان اظهار داشت: تامین مسکن، ساماندهی گلزار شهدا و احداث توانبخشی های ایثارگران از اولویتهای کاری این سازمان در سراسر کشور است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری ساختمان توانبخشی در 12 استان کشور به بهره برداری می رسد، گفت: ایثارگران و آزادگان هشت سال دفاع مقدس سرمایه های گرانبهای انقلاب اسلامی هستند که باید در خدمت به آنها از هیچ تلاشی چشم پوشی نشود.

معاون عمران و مسکن سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران کشور ساماندهی مزار شهدا و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت را مهم و نیازمند عزمی جدی دانست و گفت: 220 هزار مزار شهدا در کشور وجود دارد که از این تعداد 93 هزار مزار ساماندهی شده و 84 هزار مزار نیز در دست اجرا است.

هادیانی افزود: شهدا و ایثارگران با رشادت و دلاوری وصف ناپذیری در راه حق علیه باطل در طول هشت سال جنگ تحمیلی جنگیدند و امروز ملت غیور ایران باید از آرمان های این دلاور مردان پاسداری کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز میهن اسلامی استقلال و آزادی خود را مرهون از جان گذشتگی های شهدا و ایثارگران است، گفت: باید تمام مسئولان و مردم با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود برای رفاه شهدا و ایثارگران گام بردارند.