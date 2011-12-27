به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال برگزاری جلسه هیئت رئیسه فدراسیون مقرر شد، رای کمیته استیناف در خصوص کاهش محرومیت بازیکنان پرسپولیس مورد بررسی قرار بگیرد.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون که روز شنبه برگزار شد، مقرر شد در خصوص رای صادر شده توسط کمیته استیناف و موارد مطرح شده در برخی رسانه‌ها در این خصوص و همچنین چگونگی کاهش محرومیت محمد نصرتی و شیث رضایی و مصاحبه‌های انجام شده در این خصوص، صالحی، رئیس کمیته استیناف در جلسه آتی هیئت رئیسه حاضر شده و توضیحاتی را در این مورد ارائه کند.

روز چهارشنبه هفته گذشته کمیته استیناف فدراسیون فوتبال حکمش را در خصوص محرومیت دو بازیکن خاطی تیم فوتبال پرسپولیس، محمد نصرتی و شیث رضایی صادر کرد که براین اساس در مجموع 20 ماه از محرومیت این دو بازیکن کاسته شد.

پس از آنکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در تاریخ 15 آبان‌ماه رای به محرومیت 10 و 20 ماهه شیث رضایی و محمد نصرتی از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس داد، چهارشنبه هفته گذشته و در فاصله 45 روز پس از صدور این رای کمیته استیناف پاسخ درخواست تجدیدنظرخواهی باشگاه پرسپولیس، شیث رضایی و محمد نصرتی را گفته و براین اساس محرومیت رضایی و نصرتی را به شش و چهار ماه کاهش داد.