امیر احمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات درگیریهای روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری ماموران مرزبانی با اشرار اظهار داشت: عده ای از اشرار از هنگ مرزی زابل قصد ورود به کشور را داشتند که ماموران مرزبانی متوجه موضوع شده و در یک درگیری مسلحانه سه نفر از آنها را به هلاکت رسانده و دو نفر نیز مجروح شدند. ضمن اینکه اشرار با باقی گذاشتن137 کیلو گرم مواد مخدر و یک جسد به داخل خاک افغانستان گریختند.

وی از کشف بیش از هزار فشنگ گرینف و خودرو از اشرار در مرز سراوان خبر داد و افزود: ماموران در درگیری مسلحانه دیگری در مرز سراوان از ورود سه خودروی اشرار به کشور جلوگیری کردند. همچنین ماموران در یک درگیری سنگین بدون دادن تلفات از این افراد دو دستگاه خودرو تویوتا، هزار فشنگ جنگی گرینف، دوربین دو چشمی و یک دستگاه تلفن ماهواره ای را کشف کردند. این در حالی است که روی یکی از خودروها آرم یکی از ادارات استان سیستان و بلوچستان حک شده است که تحقیقات در این باره آغاز شده است.

جانشین فرمانده مرزبانی کشور از درگیری دیگر با اشرار در نوار مرزی نهبندان خبر داد و تاکید کرد: در این درگیری 6 فرد مسلح که با دو دستگاه موتورسیکلت قصد ورود غیرمجاز به کشور را داشتند با اقدامات پیشگیرانه ماموران مرزبانی تعدادی از آنها به هلاکت رسیده و تعدادی نیز به افغانستان متواری شدند.

گراوند با اشاره به کشف 45 قبضه سلاح جنگی در غرب کشور گفت:ماموران مرزبانی با انجام اقدامات اطلاعاتی از ورود محموله سلاح جنگی از طریق نوار مرزی غرب کشور باخبر شدند. بلافاصله باانجام اقدامات عملیاتی نیروهای مرزبانی روز گذشته قاچاقچیان سلاح را در نهر عنبر آباد دهلران شناسایی کردند و با آنها درگیر شدند. افراد شرور هنگامیکه آتش نیروهای مرزبانی را سنگین دیدند با جا گذاشتن 45 قبضه اسلحه به داخل کشور عراق متواری شدند.

وی از کشف هفت قبضه اسلحه شکاری در درگیری با اشرار در غرب کشور خبر داد و تصریح کرد: ماموران در درگیری با اشرار در روستای تیله کوه در کرمانشاه چهار متهم را دستگیر و یک خودرو از متهمان را نیز توقیف کردند.