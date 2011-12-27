به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: سند تحول بنیادین از مهمترین برنامههای وزارت آموزش و پرورش است و تمام تلاش خود را در این راستا به کار میگیریم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش کشور بیان کرد: تغییر همه مولفههای سیستم آموزشی از مهمترین اهداف در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
نویدادهم با بیان دلایل تغییر و تحولات بنیادین در آموزش و پرورش، تصریح کرد: ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی در سطح ملی و جهانی و پایین بودن نرخ بهرهوری و همچنین کاستی در همپایی با تحولات محیطی از مهمترین دلایل این تغییرات بنیادین است.
این مسئول با بیان اینکه آمار مردودی اول دبیرستان در کشور 20 درصد، گفت: نوع برنامهریزی و کتابهای درسی با شرایط روحی و جسمی و توانمندی دانشآموزان تناسبی ندارد و هماکنون بر اساس بررسیهای انجام شده، میزان آمار مردودی اول دبیرستان در کشور 20 درصد است.
وی افزود: آموزش و پرورش از یک نهاد مصرفی باید به یک نهاد تولید سرمایه تبدیل شود و این مسئله از مهمترین اهداف سند تحول بنیادین است.
