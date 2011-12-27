همایش "بصیرت اسلامی، نهضت قرآنی" در بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران سخنانی را در رابطه با حماسه 9 دی بیان کرد و اظهار داشت: دشمنان انقلاب و ایران اسلامی از زمان پیروزی انقلاب، مبارزه و دشمنی خود را با نظام و به روشهای مختلف نظامی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و ... شروع کرده اند.

محمد جواد آخوندی حماسه روز 9 دی را مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و مخالفین و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست که به جنگ و مقابله با نظام پرداخته اند و در صدد ضربه زدن به آن هستند.

همچنین در بخش دیگری از این همایش مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان نیز به بیان مباحث روز از جمله جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و نیز نقش جامعه علمی و فرهنگی کشور به خصوص معلمان و مربیان پرورشی مدارس در مقابله با آنها پرداخت.

سید ضیاء چراغی در رابطه با حماسه نهم دی گفت: از شاخصهای مهم این حماسه بزرگ ولایت مداری و ولایت پذیری ملت شریف ایران و حساسیت شدید مردم به اعتقادات و مقدسات است.

در پایان این مراسم نیز از حافظان قرآنی منطقه و برگزیدگان مسابقه سلامت بهداشت و روان تجلیل و قدردانی شد.