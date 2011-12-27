جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علی محمد ادب، بهرام دوکوهکی، حجت الاسلام نصرالله خلیلی، سلمانپور، سید محمد سعادت و امیر رئوف معرفی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین صمد طوبایی و امیر فتح پور از دیگر اعضای این هیئت هستند.