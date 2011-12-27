جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علی محمد ادب، بهرام دوکوهکی، حجت الاسلام نصرالله خلیلی، سلمانپور، سید محمد سعادت و امیر رئوف معرفی شدند.
وی اظهار داشت: همچنین صمد طوبایی و امیر فتح پور از دیگر اعضای این هیئت هستند.
شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شیراز گفت: هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان شیراز مشخص شدند.
جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علی محمد ادب، بهرام دوکوهکی، حجت الاسلام نصرالله خلیلی، سلمانپور، سید محمد سعادت و امیر رئوف معرفی شدند.
وی اظهار داشت: همچنین صمد طوبایی و امیر فتح پور از دیگر اعضای این هیئت هستند.
نظر شما