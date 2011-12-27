یک جمعیت مخالف آل خلیفه خواستار آزادی عضو برجسته خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، جمعیت عمل اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای خواستار آزادی "غلام خیرالله" عضو این جمعیت شد.

در این بیانیه آمده است : بازداشت خیرالله غیر قانونی است و وی هیچ مشکل امنیتی نداشته است و باید سریعا آزاد شود.

شایان ذکر است غلام خیر الله در مرز کویت توسط مقامات این کشور بازداشت شده است، بازداشت وی به دلیل توافقنامه های امنیتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است. وی در ماه مارس گدشته توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شده بود، اما در دادگاه نظامی تبرئه شد.