کشف پنج تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سجادیان فرمانده انتظامی استان فارس امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ، بیان داشت: از حدود 25 روز قبل مطلع شدیم که یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر قصد انجام فعالیت هایی در استان دارند که با انجام کارهای اطلاعاتی سرانجام این باند چهار روز قبل شناسایی و حدود یک تن و 300 کیلو مواد مخدرازجمله حشیش از آنها کشف شد و اعضای آن نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پس از اشراف اطلاعاتی بر ارتباط این باند با یک باند دیگر، سرانجام موفق به شناسایی باند دوم مرتبط با باند نخست شدیم که این باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز روز گذشته با یک ساعت کار عملیاتی متلاشی و علاوه بر کشف چهار تن و 300 کیلوگرم تریاک و پنج دستگاه خودرو، شش نفر از اعضای آن نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فارس اضافه کرد: اعضای این باند که از شرق کشور اقدام به وارد کردن مواد مخدر به فارس می کردند قصد داشتند مقداری از این مواد کشف شده را در این استان توزیع نمایند و مابقی را به استان های مرکزی کشور منتقل کنند.

سجادیان گفت: با کشف این مواد مخدر، حجم کشفیات پلیس استان فارس در سال جاری به بیش از 32 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیانگر 12 درصد افزایش کشف مواد مخدر است.

وی تغییر رویکرد اطلاعاتی و افزایش فعالیت ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در استان فارس و اقدامات موثر نیروی انتظامی در مرزهای کشور که قاچاقچیان را مجبور به ترانزیت مواد از طریق فارس می کند را دو دلیل عمده افزایش کشفیات در این استان ذکر کرد.