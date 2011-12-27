نمایشگاه عکس «سی سنگ» در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول خانه عکس حوزه هنری گفت: خانه عکس حوزه هنری اصفهان برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با آثار هنرمند عکاس "لیا حیدریان" از وی دعوت کرد تا در اختتامیه این نمایشگاه به نقد و بررسی آثار خود بپردازد.

فروزان معظم ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه با اشاره به اینکه برخی از آثار لیا حیدریان عکاس اهل ایلام است که از روز چهارشنبه 30 آذرماه افتتاح شده و تا روز پنج شنبه هفتم دی ماه در خانه هنرمندان اصفهان برای بازدید عموم دایر است، بیان داشت: این نمایشگاه شامل عکس‌هایی رنگی در قطع 50 در 70 از سنگ‌ها است که گاهی شبیه به انسان و گاهی نیز به شکل حیوانات بوده و در مهاباد و ایلام در شرایط مکانی و زمانی خاص عکاسی شده‌اند.

وی با بیان اینکه حیدریان تاکنون کتابی را نیز با عنوان «ایلام سرزمین طلوع آفتاب» به زیر چاپ برده است، بیان داشت: این کتاب شامل بیش از ۳۰۰ قطعه عکس رنگی از منطقه ایلام با موضوع اقوام، فرهنگ،‌ تاریخ، ‌تمدن و هنر این سرزمین است.

مسئول خانه عکس حوزه هنری با بیان اینکه از جمله دیگر فعالیت‌های هنری این عکاس می‌توان به برگزاری نمایشگاه عکس گل واران با همکاری آژانس عکس ایران در گالری نیکل، برگزاری نمایشگاه عکس گل‌های وحشی با همکاری خانه عکاسان ایران، برگزاری نمایشگاه عکس بهار نو نوار در استان مرکزی، نمایشگاه گروهی عکس در سلمانیه عراق، تصویربرداری فیلم مرگان و لانه‌ای بر سنگ ساخته جعفر نورمحمدی، بازی در فیلم ترانه باران و فیلم مرگان به کارگردانی جعفر نورمحمدی اشاره و تصریح کرد: حیدریان همچنین عکاسی فیلم‌های اشک پنهان، سرشک ون، اولین عکس آفتاب و ترانه باران بر عهده داشته و تاکنون موفق به دریافت دیپلم افتخار جشنواره هنرهای تجسمی بانوان غرب کشور (ایلام)، دریافت دیپلم افتخار جشنواره هنرهای تجسمی بانوان غرب کشور (مریوان)، مقام اول جشنواره عکس (همایش ملی منابع طبیعی استان ایلام) در سال 1389 و مقام اول جشنواره بین‌المللی تاو سلیمانیه (1389) عراق شده است.

لیا حیدریان فارغ‌التحصیل رشته تحصیلی گرافیک و متولد 1355 ایلام است و فعالیت خود را از سال 1384 آغاز کرد.