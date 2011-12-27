  1. استانها
  2. البرز
۶ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۳۲

ایران نژاد خبر داد:

نامزدهای انتخابات مجلس نهم در کرج به 15 نفر رسید

نامزدهای انتخابات مجلس نهم در کرج به 15 نفر رسید

کرج - خبرگزاری مهر: در چهارمین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کرج، تعداد متقاضیان به 15 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون 15نفر از متقاضیان کاندیداتوری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم شده است، یادآور شد: حضور افراد و چهره های مختلف در این دوره می تواند موجب فراهم شدن بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای شود.

ایران نژاد از همکاری هیئت نظارت بر انتخابات و همچنین اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: اطلاع رسانی به هنگام و ترغیب مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی نکته قابل توجهی است که امید می رود در سایه همکاری رسانه های گروهی شهرستان محقق شود.

کد مطلب 1495043

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها