به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از گفتارهای تفسیری امام موسی صدر در قالب دو کتاب "برای زندگی" و "حدیث سحرگاهان" عصر روز سه شنبه 6 دیماه با حضور خانواده صدر ، سخنرانی مهدی فرخیان یکی از سه مترجم دو کتاب ، احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران و دکتر صادق طباطبایی استاد دانشگاه آخن آلمان در مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی فرخیان درباره این تفاسیر گفت: امام موسی صدر نمی‎خواست تفسیری کلاسیک از قرآن ارائه دهد بلکه کتاب "حدیث سحرگاهان" مجموعه گفتارهایی است که در رادیو رسمی لبنان پخش شده او کتاب "برای زندگی" درسگفتارهایی است که امام موسی صدر برای کادریهای جنبش امل تفسیر می‎کرده که مفصلتر و با جزئیات بیشتری نسبت به برنامه‏های رادیویی است.

پژوهشگر موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر افزود: امام موسی صدر از تفاسیر گوناگونی استفاده کرده‎ که تفسیر المیزان علامه طباطبایی و تفسیر شیخ محمد عبده و پرتویی از قرآن مرحوم طالقانی و تفسیر طنطاوی از جمله منابع مورد استفاده اهستند

وی گفت: وی ابتدا واژه‎ها را توضیح می‎داد و بعد پس از نقد تفاسیر دیگر تفسیر خود را می‎آورد و در تفاسیر نکات اخلاقی و انصافی را بسیار رعایت می‎کرد.

فرخیان ویژگی شاخص این تفاسیر را انسانشناسی دقیق امام موسی صدر ، جهان بینی ویژه او و نگاه کارکردگرایانه به دین نزد او برشمرد و گفت: با مطالعه بیشتر تفاسیر او به مبادی بیشتری آشنا می‎شویم، اینکه علاوه ازا ستفاده از منابع مختلف یک منبع مهم دیگر که استفاده از تجربیات علوم جدید بوده در تفاسیر بکارب می برد.

احمد مسجد جامعی نیز در ادامه این نشست از نقش خاندان امام موسی صدر در فضای ایران قبل از انقلاب گفت و تأکید کرد : هریک از خاندان امام موسی صدر قابلیت برگزاری یک نشست را دارند.

وی به فضای باز سیاسی دوران اولیه پس از پهلوی اول اشاره کرد و گفت: جریانهای فعال ضد اسلامی آن زمان نیاز به پاسخگویی از طرف روحانیت داشت که خاندان صدر و مرحوم مطهری و بهشتی و راشد در صدد پاسخگویی به ابهامات مطرح شده ضد دین بر آمدند.

وی در ادامه اظهار داشت: مقالات مرحوم مطهری در مجله زن روز آن زمان که نزدیک به 40 شماره منتشر شد و تفاسیر قرآن امام موسی صدر در نشریه بشارت از جلمه این پاسخها بود.

وی افزود: انتخاب این نشریه برای انتشار تفاسیر امام موسی صدر که مخاطبانی 15ت ا 25 ساله داشت بسیار جالب و حائز اهمیت است.

مسجد جامعی تصریح کرد: وجود 14 گروه مختلف در لبنان آن روز و گروه های فکری بیشتر از آن نشان از ادبیات جهانی امام موسی صدر دارد که طیف وسیعی از مردم که با فرهنگ شفاهی مأنوس‏ترند مخاطب تفاسیر او بودند. در واقع زبان وی زبان جهانی و همگانی نه فرقه‏ای و منطقه‏ای است.

صادق طبابطایی در انتهای این نشست با اشاره به اخبار جدیدی که از شهادت امام موسی صدر در زندانهای طرابلس منتشر شده اشاره کرد و گفت: درباره شهادت یا حیات امام موسی صدر واقعیت این است که تا این لحظه که در خدمت شما هستم هیچ خبر موثقی در دست نیست ولی اخبار با اتکا بر گفته ها و نقل قول هایی است که در قوت شایعه حیات ایشان بیشتر از فوت است.

وی افزود: زندانهای تازه کشف شده رژیم قذافی الان رو می‏شود، حتی من چندی قبل که در لبنان بودم از کشف یک زندان مطلع شدم که با فرار زندانبانان آن نزدیک به 200 تن از زندانیان آن از گرسنگی و نبود خدمات جان باختند .

طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امام موسی صدر قرآن را برای زندگی این جهانی تفسیر می‎کرد و دین را برای زندگی و نه زندگی را برای دین می خواست. این نکته که سازمانها پس از غیبت مؤسس آن رو به افول می‏روند ولی سازمانهایی که امام موسی صدر تشکیل دادنامروز پس ازغیبت وی گسترده تر شده‏اند و شیعیان لبنان که فاقد هرگونه امکانات بودند امروز وزنه‏ای در تعیین حکومت و سیاست هستند از ثمره تلاشهای وی است .