بازداشت 24 عضو طالبان/ استعفای عضو ارشد شورای عالی صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مقام افغانی روز دوشنبه گفت : بر اثر حمله هوایی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان چهار نفر کشته شدند.

وزارت کشور افغانستان همچنین در بیانیه ای اعلام کرد که بر اثر عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در شهرهای کابل، کونار، ننگرهار، لغمان، بغلان، قندهار، هلمند، غزنی و خوست 9 عضو طالبان کشته و 24 فرد دیگر بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان استعفای "فاروق وردک" وزیر آموزش و پرورش و عضو فعال شورای عالی صلح این کشور را به دلیل مشغولیتهای کاری فراوان در این وزارتخانه پذیرفت.

وی که از طرفداران جدی مذاکرات آشتی با طالبان است پیشتر به عنوان رئیس کمیسیون روابط بین الملل شورای عالی صلح افغانستان فعالیت کرده بود.

خبر استعفای وردک در حالی منتشر می شود که شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته از موافقت این کشور برای صلح با طالبان و همچنین ترسیم چارچوب اصلی صلح با این گروه شبه نظامی که مهمترین مورد آن تاسیس دفتر طالبان در دوحه است خبر داد.

در سندی که شورای عالی صلح افغانستان منتشر کرده آمده است : "جمهوری اسلامی افغانستان با گشایش دفتری در دوحه برای این گروه نظامی مخالف (طالبان) موافقت می کند. این دفتر فقط به منظور پیشبرد روند مذاکرات صلح تاسیس می شود."

بر اساس این گزارش، دولت افغانستان ابتدا مایل بود که این دفتر درعربستان و یا ترکیه تاسیس شود، اما در ادامه مذاکرات قرار بر این شد که دوحه محل تاسیس دفتر طالبان باشد. در همین رابطه در سند شورای عالی صلح افغانستان آمده است : "ما ترجیح می دادیم که این دفتر در عربستان و یا ترکیه باشد و این به آن معنا نبود که فقط این دو کشور را قبول داریم . برای ما مهم آن بود که این دفتر در یک کشور اسلامی دایر شود."

پیشتر مذاکراتی با طالبان در دوحه انجام شده بود که به همین دلیل سفیر افغانستان در قطر به کابل احضار شد و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از پنهانی برگزار شدن این مذاکرات انتقاد کرد.