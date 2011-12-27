ثبت نام دوره جدید کلاسهای آموزشی فرهنگسرای طبیعت کرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاله ترهنده افزود: دوره های آموزشی شامل دوره های جامع و مقدماتی طب سنتی با همکاری موسسه تحقیقات حجامت کشور در خصوص مباحث خاص گیاهان دارویی و درمانی برگزار می شود.



وی افزود: این فرهنگسرا علاوه بر برگزاری این کلاسها دوره هایی را در زمینه کشاورزی از جمله گیاهان دارویی، باغبانی، طراحی فضای سبز، پرورش گلهای آپارتمانی، پرورش قارچ، پرورش ماهی قزل آلا و...را برگزار می کند.



این مسئول تاکید کرد: این دوره ها از اول دی ماه سال جاری آغاز شده است.

ترهنده عنوان کرد: همچنین در این فرهنگسرا دوره های کوتاه مدت آموزشی سبزی کاری، تراریوم، بن سای، آلوئه ارائه می شود که در ترم پاییزه 250 نفر در این کلاسها شرکت کردند.



این مسئول ادامه داد: این دوره های 44 ساعته و هفته ای یک روز به مدت چهار ساعت برگزار می شود که به طور میانگین این دوره ها 2 ماه و نیم به طول می انجامد.



وی یادآور شد: این فرهنگسرا در پارک چمران واقع شده و علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 11-2241510 بگیرند.



ترهنده گفت: این فرهنگسرا علاوه بر کلاسهای آموزشی، دوره های پیش دبستانی نیز برگزار می کند که هم اکنون 40 دختر و پسر در این مرکز ثبت نام کردند.

