چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور حسن جمشیدیها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه صاحبان صنایع و صنعتگران استانهای همدان، آذربایجان، گیلان، خراسان، اصفهان، مازندران، فارس و قزوین آخرین دستاورد محصولات تولیدی و توانمندیهای خود را در معرض دید شهروندان قرار داده اند.

این نمایشگاه تخصصی در فضایی به مساحت سه هزار و 600 مترمربع و مشارکت 50 واحد فعال و قدرتمند عرصه صنعت به مدت چهار روز در محل نمایشگاه بین المللی استان قزوین برپا شده است.

علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاهای بین المللی استان قزوین در خصوص اهداف برپایی این نمایشگاه اظهارداشت: نمایشگاه تخصصی صنعت با هدف ارائه توانمندیهای صاحبان صنایع و صنعتگران، ایجاد فضای تخصصی و رقابتی، تبادل دانش و فناوریهای روز بین کارشناسان وصنعتگران، شناساندن ظرفیت و توانمندیهای استان به صاحبان صنایع را از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.

وی ایجاد زمینه های سرمایه گذاری، افزایش توانمندیهای صنعتی و تولیدی، آشنایی بیشتر مردم و متخصصان با صنایع و محصولات تولیدی را از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه برشمرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین تصریح کرد: نمایشگاه تخصصی صنعت با مشارکت سازمان صنایع و معادن، شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت شهرک صنعتی البرز، صنعتگران و صاحبان صنایع برپا شده است.

نمایشگاه تخصصی صنعت استان قزوین از ششم لغایت 9 دی ماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در خیابان نوروزیان جنب صداوسیما برپاست و عموم مردم می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن دیدن کنند.