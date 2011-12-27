نمایشگاه کتاب بوشهر با 300 هزار جلد کتاب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار، یونس محمدی عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب استانی بوشهر اظهار داشت: گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی یک امر مهم است که موجبات ارتقای فرهنگی را فراهم می‌کند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه بسیار تاثیرگذار است و امیدوار هستیم این نمایشگاه به نیاز مخاطبان پاسخ دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر از عرضه 300 هزار جلد کتاب در این نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: در هفتمین نمایشگاه کتاب استانی 30 هزار عنوان در قالب 300 هزار جلد کتاب عرضه شده است.

محمدی گفت: این تعداد کتاب توسط 262 ناشر عرضه شده که از این شمار 250 ناشر ملی است.

وی افزود: کتاب‌های عرضه شده در این نمایشگاه در قالب تخفیف و عرضه بن با 40 درصد تخفیف در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

این مسئول بیان کرد: برپایی نشست‌های موضوعی ویژه محرم و عاشورا، گفتمان تخصصی با موضوع بیداری اسلامی و جنگ نرم، نقد و بررسی کتاب و برگزاری شب شعر از مهم‌ترین برنامه‌های جنبی هفتمین نمایشگاه کتاب بوشهراست.

محمدی افزود: نمایشگاه کتاب بوشهر از امروز تا دوازدهم دی در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر دایر است.