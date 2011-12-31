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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۳

نامجو به مهر خبر داد:

افزایش حداقل 15 درصدی بودجه وزارت نیرو در سال 91

افزایش حداقل 15 درصدی بودجه وزارت نیرو در سال 91

وزیر نیرو از مذاکره با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تلفیق یا تقویت بندهای 31،33،35 و 36 قانون بودجه سال‌جاری به‌منظور استفاده در سال آینده خبر داد و گفت: بودجه 91 این وزارتخانه حداقل 15 درصد افزایش می‌یابد.

مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با وضعیت بخش نیرو و پیش بینی های صورت گرفته در بودجه سال آینده، گفت: به نظر می رسد آن چیزی که تاکنون جمع بندی شد، 15 تا 20 درصد افزایش منابع خواهیم داشت.

وزیر نیرو همچنین از امکان تقویت تبصره های بودجه ای امسال در بندهای 31، 33، 35 و 36 قانون بودجه سال جاری برای بهبود منابع در اختیار وزارت نیرو خبر داد و اظهار داشت: از این طریق می توان از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در بودجه امسال هم استفاده کرد.

نامجو خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم پروژه ها را پیش ببریم و از ظرفیت های مالی بهتری استفاده کنیم این موارد در بودجه سال 91 احیاء می شوند و تا حدودی هم قوی تر خواهند شد.

وی تاکید کرد: همچنین ممکن است بندهای یاد شده در قانون بودجه امسال نیز بتوانند با یکدیگر تلفیق شده و در یک بند بیایند. در هر صورت برای نهایی کردن این موارد در حال مذاکره با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هستیم.

وزیر نیرو همچنین در زمینه رویکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه نیرو در قالب بودجه 91 نیز بیان داشت: این موضوع فرایند خودش را دارد اما وزارت نیرو به عنوان یک دستگاه بخشی به دنبال این است که زودتر به تکلیف قانونی برسیم تا بتوانیم پله های هدفمندی را سریعتر طی کنیم.

نامجو دستیابی به قیمت تمام شده آب و برق را از اهداف محوری اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش نیرو برشمرد و گفت: در حال حاضر شرکتهای فعال در بخش آب و برق از سال 86 که تثبیت قیمتها صورت گرفت، هیچگونه افزایش قیمتی نداشته اند.

وی تثبیت قیمتهای آب و برق در سالهای اخیر را باعث بروز مشکلاتی در اداره شرکتها دانست و اظهار داشت: البته با اجرای فازهای مختلف قانون هدفمند کردن یارانه بخشی از افزایش قیمتها به سمت وزارت نیرو می آید و بخش دیگر به صندوق هدفمندی یارانه ها برای پرداخت به مردم می رود.

وزیر نیرو این مطلب را هم افزود که به صورت کلی وزارت نیرو به دنبال این موضوع است که مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه ها با سرعت بیشتری انجام شود.

کد مطلب 1495060

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