تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هفتم دیماه سال 1390 مصادف است با سوم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم دسامبر سال 2011 میلادی.
- هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* شهرداری تبریز - پیکان تهران
* شهرداری ارومیه - نوین کشاورز
* هاوش گنبد - سایپا البرز
* کرمان - پیشگامان کویر
* کاله مازندران - آلومینیوم المهدی
* باریج اسانس - مناطق نفت خیز
* گیتی پسند - میزان خراسان
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام امپراتور ژاپن امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* اف سی توکیو - سرزو تاوزاکا
* یوکوهاما مارینوس - کیوتو سانگا
- تیم ملی بوکس ایران که برای رقابتهای جام فجر و انتخابی المپیک آماده میشود، امروز در دیداری تدارکاتی دیگر با اوکراین روبهرو میشود.
- مراسم ختم مادر علی دوستیمهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 15:30 لغایت 17 امروز در حسینیه بنی فاطمه (س) واقع در خیابان ری نرسیده به چهارراه سرچشمه برگزار میشود.
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