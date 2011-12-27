تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه هفتم دی‌ماه سال 1390 مصادف است با سوم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم دسامبر سال 2011 میلادی.

- هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شهرداری تبریز - پیکان تهران

* شهرداری ارومیه - نوین کشاورز

* هاوش گنبد - سایپا البرز

* کرمان - پیشگامان کویر

* کاله مازندران - آلومینیوم المهدی

* باریج اسانس - مناطق نفت خیز

* گیتی پسند - میزان خراسان

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام امپراتور ژاپن امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* اف سی توکیو - سرزو تاوزاکا

* یوکوهاما مارینوس - کیوتو سانگا

- تیم ملی بوکس ایران که برای رقابت‌های جام فجر و انتخابی المپیک آماده می‌شود، امروز در دیداری تدارکاتی دیگر با اوکراین روبه‌رو می‌شود.

- مراسم ختم مادر علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 15:30 لغایت 17 امروز در حسینیه بنی فاطمه (س) واقع در خیابان ری نرسیده به چهارراه سرچشمه برگزار می‌شود.