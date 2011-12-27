  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ دی ۱۳۹۰، ۰:۲۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌ورزشی: برگزاری هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور و انجام دیدار تدارکاتی تیم ملی بوکس ایران و ازبکستان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه هفتم دی‌ماه سال 1390 مصادف است با سوم صفر سال 1433 هجری قمری و بیست و هشتم دسامبر سال 2011 میلادی.

- هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* شهرداری تبریز - پیکان تهران
* شهرداری ارومیه - نوین کشاورز
* هاوش گنبد - سایپا البرز
* کرمان - پیشگامان کویر
* کاله مازندران - آلومینیوم المهدی
* باریج اسانس - مناطق نفت خیز
* گیتی پسند - میزان خراسان

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام امپراتور ژاپن امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* اف سی توکیو - سرزو تاوزاکا
* یوکوهاما مارینوس - کیوتو سانگا

- تیم ملی بوکس ایران که برای رقابت‌های جام فجر و انتخابی المپیک آماده می‌شود، امروز در دیداری تدارکاتی دیگر با اوکراین روبه‌رو می‌شود.

- مراسم ختم مادر علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران ساعت 15:30 لغایت 17 امروز در حسینیه بنی فاطمه (س) واقع در خیابان ری نرسیده به چهارراه سرچشمه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1495061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها