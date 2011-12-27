نیازی به تقلب ندارم/انتخابات ریاست جمهوری شفاف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ولایدمیر پوتین" امروز سه شنبه در میان هواداران خود در مسکو ضمن حمایت از نتایج انتخابات پارلمانی اخیر گفت امکان بررسی خواسته معترضان و برگزاری مجدد انتخابات وجود ندارد.

نخست وزیر روسیه تاکید کرد: انتخابات پارلمانی تمام شده و پارلمان فعالیت خود را چهارشنبه گذشته آغاز کرده است بنابراین اعتراض به نتایج انتخابات نتیجه ای در پی ندارد.

وی در ادامه ضن انتقاد از مخالفان خود که در روزهای اخیر با برگزاری تظاهرات گسترده باعث ناآرامی در روسیه شدند، گفت : این تلاشها با هدف زیر سوال بردن اعتبار نتایج انتخابات پارلمانی اخیر صورت گرفته است.

پوتین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آتی تاکید کرد که این انتخابات در فضایی کاملا شفاف برگزار می شود، امکان تقلب در آن وجود ندارد و پیشنهاد استفاده از اینترنت برای نظارت بر آرای مردم مطرح شده است.

نخست وزیر روسیه تاکید کرد: نیازی به پیروزی در انتخابات با استفاده از تقلب و آرای دروغین ندارم و به مردم اعتماد داشته و امیدوارم، زیرا اگر چنین اعتمادی وجود نداشته باشد نباید به عنوان رئیس جمهور فعالیت کنم.

اظهارات پوتین درحالی است که تظاهرات ضددولتی در روسیه پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در روز چهارم دسامبر که بر اساس آن حزب روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین پیروز اصلی اعلام شد، آغاز شده است.

معترضان با فریادهای خود خواهان روسیه بدون پوتین هستند. فریادهای معترضان متمرکز بر ولادیمیر پوتین نخست وزیر کشور است، فردی که تقریباً برای مدت 12 سال در کشور قدرت اصلی را در دست دارد و اکنون وی مسئول بروکراسی فاسد کشور شناخته می شود.