روابط عمومی آموزش و پرورش البرز رتبه برتر کشور را کسب کرد

حمیدرضا آقا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره این موفقیت ارزشمند اظهار داشت: در همایش هم اندیشی روسای ادارات روابط عمومی آموزش و پرورش سراسرکشور که با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضا شورای معاونان وزارت در محل باشگاه فرهنگیان به مدت دو روز برگزار شد، این موفقیت اعلام شد.

وی افزود: در پی ارزیابی به عمل آمده ازسوی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اداره روابط عمومی و اسناد استان البرز از بین روابط عمومی های آموزش و پرورش سایر استانها، حائز رتبه برتر شد.

آقا صفری در خصوص معیارهای انتخاب روابط عمومی برتر گفت: میزان تعامل و ارتباط با رسانه ها، تعدا اخبار تولیدی، پاسخگویی به موقع به موضوعات مربوطه و شیوه نامه های حوزه وزارتخانه، نحوه ارتباط با مخاطب، پیگیری شکایات مردمی و تکریم ارباب رجوع ازجمله معیارهای انتخاب عنوان شد.

رئیس اداره روابط عمومی و اسناد آموزش و پرورش استان البرز، اهتمام در برگزاری همایشهای استانی و کشوری، انتشار ویژه نامه داخلی و ارسال اخبار و اطلاعات کوتاه با محتوای مفید در قالب پیامک را از دیگر عوامل موثر در انتخاب این اداره به عنوان برترین روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش کشور نام برد.

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز همچنین با اشاره به هفته نامه "نگاه" که ویژه نامه داخلی وزارتخانه است، بیان داشت: با توجه به اینکه این هفته نامه، نشریه ای درون سازمانی و حاوی آخرین اظهارات وزیر، نقطه نظرات معلمان و همچنین شامل شیوه نامه های وزارتخانه است، وزیر محترم آموزش و پرورش بر توزیع به موقع و گسترده این ویژه نامه بین معلمان سراسر کشور، تاکید ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: در استان البرز نیز هفته نامه "نگاه" به طور گسترده و البته به موقع و در زمان مناسب در پوششی وسیع بین معلمان توزیع می شود، که همین امر از دیگر عوامل موثر در این انتخاب عنوان شد.

رئیس برترین روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش کشور، از کسب این رتبه به عنوان یک "موفقیت تیمی" یاد کرد و آن را حاصل تلاش مجموعه نیروهای آموزش و پرورش و رسانه ها برشمرد.

وی در پایان از همه کسانی که در کسب این موفقیت نقش داشتند تشکر و تاکید کرد: رسانه های استان البرز در به دست آوردن این عنوان جایگاه موثری داشتند.