مشارکت حداکثری مردم در انتخابات با یک رقابت سالم باید اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، کاظم جلالی شامگاه سه شنبه در همایش جبهه متحد اصولگرایی در دارالقرآن کریم زنجان ، 9 دی را حماسه بزرگ در تاریخ انقلاب یاد کرد و افزود: این حماسه بزرگ پیوند بین امام و امت را محکم کرد و فتنه بزرگ دشمن در داخل و خارج خنثی نمود.

وی سازماندهی دشمن در مقوله فتنه سال 88 را، پیچیده و در عین حال گسترده دانست و افزود: دشمن قصد داشت با ضربه زنی به انقلاب، نظام جمهوری اسلامی را نابود کند ولی با رهنمودهای مقام معظم رهبری این فتنه ها و ضربه ها خاموش شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به انتخابات نهمین دروه مجلس شورای اسلامی، انتخابات پیش رو را دارای حساسیت های ویژه و خاص در حوزه های مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: این انتخابات در جهات مختلف دارای ابعاد مهمی باری کشور است و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد توجه ویژه است.

جلالی با یادآوری حضور بیش از 40 میلیونی مردم در عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، عدم استفاده کامل از ظرفیت ایجاد شده در این خصوص را تشریح کرد و گفت: اگر نبود فتنه فتنه گران بیشتر از این نظام می توانست از ظرفیتهای ایجاد شده استفاده کند.

وی به شکست توطئه های غرب در خصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: حضور حداکثری و پرشور مردم دست دشمن را از صحنه فتنه انگیزی در نظام جمهوری اسلامی کوتاه کرد.

جلالی گفت : در حال حاضر و در این عرصه زمانی نگاه دشمن به انتخابات ایران است که چگونه برگزار می شود و هر گونه ابزار و برنامه ای برای بر هم زدن این انتخابات را در دستور کار دارند و این مسائل حساسیت ویژه ای به انتخابات آینده مجلس داده است و باید نظام از این امتحان به خوبی بیرون بیاید.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به شکل گیری جبهه متحد اصولگرایی گفت: از جریان اصول گرا به عنوان یک جریان اصیل و انقلابی با محوریت روحانیت و مدرسی در کنار هم قرار گرفته اند و از شخصیت های بزرگ همچون آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی بر خوردار است.

جلالی افزود: در راستای برگزاری انتخابات مجلس نهم ،شورای داوری، هیئت اجرایی در کنار هم جبهه متحد را تشکیل می دهند که هیئت داوری 7 عضو دارد که با حضور شخصیت های همچون حداد عادل، عسگر اولادی و ولایتی و دو عضو روحانیت، تقوی و ابو ترابی، دو عضو از جامعه مدرسین، که عضو شورای داوری هستند و در شورای متحد اصول گرایی 8 نفر در هئیت اجرایی هستند و در جبهه پیروان خط امام و رهبری متکی ، جبهه رهپویان و ایثار گران ، که حجت الاسلام خاموشی و لاریجانی از جبهه پایداری حضور دارند.



وی افزود: انتخابان این دوره خیلی حساس است و باید افرادی انتخاب شوند که معضل بیکاری و تورم حل شود و با انقلابهایی که در منطقه وجود دارد و تحریمی که در جهان و کشور وجود دارد فرد اصلح به مجلس راه پیدا کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در انتخابات باید به کسی را داده شود که ارزش رای را داشته و منافع شخصی را بر مانفع ملی ترجیح دهد.

وی گفت: در انتخابات نباید افراد را سیاه و سید دید بلکه با توجگه به زمان حالی که هستند در جامعه دید و حسن انتخاب درست را در انتخا ب داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:موسوی در دهه های گذشته هر چه بود ، بود ولی الان مهم است که چگونه در جامعه ظاهر شد لذا حال افراد ملاک نیست.

جلالی افزود: این رقابت های سیاسی برای حذف رقیب است و باید در عرصه سیاسی ،صداقت داشت .