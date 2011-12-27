انتشار 400 عنوان کتاب با موضوع 9 دی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه استانی کتاب بوشهر اظهار داشت: وزارت ارشاد در راستای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تدابیر ارزشمندی اندیشیده و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب گامی در این راستاست.

وی با اشاره به معرفی کتاب‌های برتر توسط وزارت ارشاد افزود: از برنامه‌های مهم معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، معرفی کتاب‌های برتر به جامعه هدف است که این امر برای نخستین بار انجام می‌شود.

این مسئول یادآور شد: از دو هفته اخیر معرفی 10عنوان کتاب برتر با رعایت همه شاخص‌هایی که رهبری تبیین کرده‌اند آغاز شده است.

دری در ادامه با اشاره به سالروز حماسه 9 دی بیان کرد: فتنه سال 88 دارای پیچیدگی بسیار زیادی بود و در واقع دشمنان برای تضعیف نظام از تمام توان استفاده کردند که حماسه نهم دی دشمن را ناکام کرد.

معاون وزیر ارشاد از انتشار 400 عنوان کتاب با موضوع 9 دی خبر داد و گفت: حماسه نهم دی در واقع اقتدار و عزت نظام را نشان داد و تاکنون 400 عنوان کتاب با موضوع 9دی در کشور منتشر شده است.

دری در ادامه از حمایت وزارت ارشاد از انتشار کتاب‌های دینی خبر داد و اذعان داشت: نویسندگان باید به سمت انتشار کتبی بروند که بر معرفت و شناخت دینی مردم اثربخش باشد و وزارت ارشاد از این کتاب‌ها حمایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، هفتمین نمایشگاه استانی کتاب بوشهر با حضور 262 ناشر در محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب افتتاح شد.

در این نمایشگاه 30 هزار عنوان در قالب 300 هزار جلد کتاب ارائه شده است.