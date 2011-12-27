هشدار درباره ازسرگیری مذاکرات سازش/تلاشها برای تغییر بافت قدس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس آنلاین، "حاتم عبد القادر" مسئول پرونده بیت المقدس در جنبش فتح گفت: برخی شخصیتهای فلسطینی و اسرائیلی به دنبال تاسیس کنفدرالی یهودی-فلسطینی هستند.

وی افزود: این اقدام در واقع عهد شکنی است، زیرا فلسطینی ها تصمیم گرفته اند که هیچ مذاکره ای با اسرائیلی ها تا زمانی که به شهرک سازی ادامه می دهند انجام ندهند.

عبدالقادر گفت : دستگاه اطلاعاتی اسرائیل مرا پس از مخالفت با این طرح احضار کرد و به من ابلاغ شد با توجه به اینکه بیت المقدس پایتخت اسرائیل است، فتح یا هر گروه فلسطینی دیگر حق ندارد مانع برگزاری نشستی شوند و فقط اسرائیلی حق دارند در این باره تصمیم گیری کنند.

وی افزود: این تهدیدهای اسرائیلی ها به این معنا است که فلسطینی ها حق ندارند هیچ اظهار نظری درباره بیت المقدس کنند، اما ما هرگز اجازه برپایی کنفرانس و نشستی را که با آرمانهای فلسطین داشته باشد نخواهیم داد.

عبدالقادر گفت : اسرائیل فقط به دنبال انتخاب قدس به عنوان پایتخت سیاسی اش نیست، بلکه قصد دارد آن را پایتخت یهودیان قرار دهد، اما این تلاشها ره به جایی نخواهد برد.

از سوی دیگر "فخری ابودیاب" رئیس کمیته دفاع از" سلوان" در بیت المقدس اشغالی با اشاره به تعطیلی مسجد تاریخی العین، کودکستان طفل مسلمان و اماکن تجاری در وادی حلوه در سلوان اظهار داشت : حفاری های صهیونیستها عامل به خطر افتادن این اماکن است.

وی افزود: هدف اشغالگران بستن اماکن تجاری و منازل با هدف تصرف و آواره کردن ساکنانش است تا بتوانند سیاستهای یهودی سازی خود را در وادی حلوه عملی کنند.