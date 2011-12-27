دستگیری باند پنج نفره سارقین خودرو در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم محمدی بیان داشت: در پی تماس شهروندان با 110 مبنی بر سرقت لوازم خودرو در چند روز گذشته و وصول چند پرونده در این خصوص موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی ساعت و محلهای مورد سرقت مشخص شد که این افراد با یک پراید به سرنشینی یک خانم در نیمه شب اقدام به سرقت می کردند.

این مسئول عنوان کرد: ماموران آگاهی شهرستان قدس در حین گشت زنی در پمپ بنزین به یک دستگاه خودرو پراید با دو سرنشین که با مشخصات اعلامی از سوی مالباختگان شباهت داشت، مشکوک شدند و طی استعلام به عمل آمده مشخص شد خودرو مذکور دارای سابقه سرقت است.

محمدی ادامه داد: در این زمینه ماموران بلافاصله وارد عمل شده و با توقیف خودرو راننده خودرو را دستگیر و مشخص شد خودرو توقیفی سرقتی بوده و توسط متهمین کرایه و در بیابانهای خارج از شهر با تهدید قمه و چاقو راننده خودرو را پیاده و اقدام به سرقت کردندو بلافاصله با دستکاری پلاک خودرو از ان جهت سرقت استفاده می کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس یادآور شد: طی بررسی از داخل خودرو یک فقره گواهینامه جعلی و مقداری اسکناس جعلی کشف و مجددا متهمین مورد بازجوئی فنی قرار گرفتند و لب به اعتراف گشودند و اقدام به افشای محل یکی از اعضای این باند را کردند و با یک اقدام غافلگیرانه و طی یک عملیات ضربتی توسط پلیس متهمین در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

وی اعلام کرد: علاوه بر کشف خودرو سرقتی از مخفیگاه متهمان مقدار قابل توجهی لوازم خودرو و یک گرم مواد مخدر شیشه کشف و ضبط شد.

این مسئول گفت: متهمان پس از انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی منتقل شدند.