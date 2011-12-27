5800 عضو و داوطلب هلال احمر در آزادشهر شناسایی شدند

حسین شکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان جمعیت در سه شاخه امداد، جوانان و داوطلبان همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: اعضای جمعیت در بخش امداد هزار و 200 نفر، داوطلبان 800 نفر و جوانان سه هزار و 800 نفر هستند.

وی عنوان کرد: تمام آموزشها به صورت رایگان بوده و بعد از دوره آموزشی اگر داوطلب با ما همکاری کند، امدادگر فعال محسوب می شود.

شکی بیان داشت: کانون پیش آهنگی از اول سال 90 کلید خورده است که بنا داریم سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را براساس سهمیه بندی آموزش های لازم در هر مقطع انجام دهیم.

وی از طرح غنچه های هلال خبر داد و گفت: این طرح در سطح مهد کودکها در حوزه شهرستان و روستاها اجرا می شود.

رئیس هلال احمر آزادشهر درباره پایگاه های امداد نجات گفت: در حال حاضر یک پایگاه امداد نجات بین شهری جاده ای در خوش ییلاق آماده ارائه هرگونه خدمات جاده ای و حتی اسکان اضطراری با تجهیزات کامل و خودرو آمبولانس است.