کمتر شدن سهم کشاورزی استان سمنان از منابع آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امامی عصر روز سه شنبه در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اینکه برای بهینه شدن مصرف آب در کشت محصولات باید در روشهای آبیاری تجدید نظر شود، افزود: این روند ما را ناچار می‌سازد تا از منابع موجود با بالاترین راندمان استفاده کنیم.



وی اضافه کرد: که یکی از راهکارهای مورد استفاده، تغییر روش های آبیاری است.



امامی در خصوص اجرایی کردن طرح مصرف بهینه آب در تولید محصولات کشاوزی استان سمنان اظهار داشت: این طرح از سال گذشته به استان ابلاغ شده است.



سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاوزی استان سمنان در خصوص آموزش بهره برداران و بازدید از طرحهای موفق استان های پیشرو گفت: این طرح با همکاری شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و کشاورزی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های سطح استان اجرا می شود.