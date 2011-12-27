ادامه فضاسازی علاوی علیه دولت عراق / انتخابات زودهنگام راه حل بحران است!

به گزارش خبرگزاری مهر، ایاد علاوی در گفتگو با شبکه العربیه که امروز پخش شد، در خصوص حکم دستگیری طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به سبب حمایت از اقدامات تروریستی به العربیه گفت : مشکل در عراق پیش از بازداشت الهاشمی آغاز شد، این مسئله(حکم دستگیری الهاشمی)، قضایی نیست، بلکه سیاسی است.



رئیس ائتلاف العراقیه با متهم کردن دستگاه قضایی عراق به جانبداری و بی طرف نبودن افزود ما از تصمیم دستگاه قضایی سالم حمایت می کنیم.



علاوی با ادعای ساختگی بودن اتهامات دستگاه قضایی عراق علیه طارق الهاشمی اعلام کرد : وارد کردن اتهامات قضایی از طریق رسانه ها جایز نیست.



علاوی درباره راه حل این بحران با توجه به تلاشهای بارزانی و طالبانی و الجعفری گفت : اوضاع عراق به مرحله تنش و بحران و امور به بن بست خطرناک رسیده است.



وی با بیان اینکه ما در امور داخلی ائتلاف ملی دخالت نمی کنیم، اظهار داشت : بهترین راه برای بحران کنونی، برگزاری انتخابات زودهنگام است.



علاوی در عین حال گفت هیچ ارتباطی میان بحران عراق و بحران سوریه وجود ندارد.