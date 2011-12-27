طرح ارتقای ایمنی موتورسواران در اردبیل اجرا می شود

علی رحمتی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ارتقای ایمنی موتورسواران در اردبیل در بخش هایی از استان که آمار تصادفات جاده ای بالایی دارند، اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به بررسیهای کارشناسان حوزه حمل و نقل استان در این خصوص افزود: این طرح با هدف افزایش ایمنی موتورسواران هنگام تردد از جاده ها، ارتقای سطح آگاهی آنان به قوانین رانندگی و کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات موتورسواران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان اضافه کرد: یکی از مهمترین اهداف این طرح نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی است که در کاهش تصادفات نقش مطلوبی خواهد داشت.

به گفته وی طرح ارتقای ایمنی موتورسواران در قالب کلاسهای آموزشی برای این افراد در مناطق مختلف تا یک ماه دیگر شروع به کار خواهد کرد.

رحمتی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و وجود نقاط حادثه خیز و گردنه های خطر ناک اجرای این طرح را مهم و ضروری خواند و تصریح کرد: امید می رود با اجرای این طرح سوانح رانندگی در استان اردبیل تا حدودی کاهش یابد.