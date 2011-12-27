هیئت دولت فردا به ایلام سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد و اعضای هیئت دولت در قالب سفرهای چهارم استانی فردا به استان ایلام سفر می کنند.
در این سفر احمدی نژاد و وزیران ضمن بازدید از مناطق مختلف استان ایلام، مصوبات سفرهای سه دوره قبلی را مورد ارزیابی قرار می دهند.
همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان، وزیر کشور در شهرستان ایلام، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان شیروان چرداول، وزیر نیرو در شهرستان ایوان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان مهران، وزیر ارتباطات درشهرستان دره شهر، وزیر نفت در شهرستان دهلران، معاون رئیس جمهور در شهرستان آبدانان و وزیر صنعت و معدن در شهرستان ملکشاهی به عنوان وزرای معین برای شرکت در جلسه شورای اداری، بازدید، افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها و دیدار عمومی با مردم در شهرستان های مذکور حضور خواهند داشت.
