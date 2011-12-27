ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نورا در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورا با اعلام این خبر گفت: بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار‌کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌می‌شود.

وی افزود: اعضای شورای عالی استا ها این ماده قانونی را بدین گونه اصلاح کردند، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استاندار و با عضویت رییس شورای اسلامی شهر و شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و همچنین (نماینده سازمان نظام مهندسی استان با تخصص معماری و شهرسازی بدون حق رای) انجام می شود.

نمانیده گلستان در شورای عالی استان ها در ادامه با اشاره به اینکه تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به‌تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد، عنوان کرد: بر اساس تبصره یک این ماده قانونی بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر است.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین بر اساس تبصره3 این قانون درمورد شهر تهران معاونین ذی‌ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضای کمیسیون است.

نورا در ادامه با بیان این مطلب که محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود، یادآور شد: جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها در پایان اظهار داشت: در تبصره4 این قانون نیز آمده است که در صورت فقدان شورای اسلامی شهر ، رئیس شورای مافوق در کمیسیون ذیربط شرکت خواهد کرد.