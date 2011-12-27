۶ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۵۷

هفتمین شب شعر علقمه در خرم بید برگزار می شود

خرم بید - خبرگزاری مهر: هفتمین شب شعر علقمه با حضور شاعران شهرستانهای فارس در خرم بید برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین شب شعر علقمه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم بید، مجتمع فرهنگی و هنری حضرت امام خمینی(ره) و انجمن ادبی پرنیان قادر آباد و فرمانداری شهرستان به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی برگزار می شود.

شاعران شهرستانهای شمال فارس آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد و مرودشت می توانند با ارسال اشعار خود در این شب شعر شرکت کنند.

هر شاعر می تواند حداکثر سه اثربه این شب شعر ارسال کند که آثار باید به آدرس دبیرخانه به آدرس شهرستان خرم بید، مجتمع فرهنگی و هنری حضرت امام خمینی( ره ) شهر قادرآباد ارسال شود.

مهلت ارسال آثار تا هجدهم دی ماه خواهد بود و زمان برگزاری جمعه بیست و سوم دی ماه در حسینیه قادر آباد پیش بینی شده است.

سوگواره عکس لحظه های عاشورایی جنوب کشور تمدید نمی شود

غلامرضا دادوند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان گفت: با توجه به استقبال گسترده هنرمندان عکاس استان و کشور، سوگواره عکس عاشورایی به میزبانی شهرستان ارسنجان بیشتر از تاریخ مذکور در فراخوان تمدید نخواهد شد.

هنرمندان عکاس باید تا پایان امروز آثار خود را به دبیرخانه این سوگواره در شهرستان ارسنجان ارسال می کردند. 

