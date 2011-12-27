46 طرح عمرانی در ایلام همزمان با سفر دولت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی اظهار داشت: 34 طرح از این تعداد در بخش های حمل و نقل، مسکن، آب، کشاورزی، آموزش عالی، گازرسانی و تربیت بدنی با اعتبار اجرایی یک هزار و 600 میلیارد ریال به بهره بردای می رسد.
وی افزود: مهمترین این طرحها شامل کارخانه نورد ایوان، مسکن مهر 480 واحدی مهران، سد گدارخوش و زهکشی مهران، ایستگاه گیرنده دیجیتالی، شبکه های آبیاری زیر فشار، تجهیز و نوسازی زمین های کشاورزی و گازرسانی به روستاهای استان ایلام است.
وی در ادامه بیان داشت: قرار است با حضور رئیس جمهوری و هیئت دولت، کار اجرای 12 طرح عمرانی و اقتصادی با سرمایه گذاری یک هزار و 400 میلیارد ریال در نقاط مختلف استان ایلام آغاز شود.
کرمی گفت: مهمترین این طرح ها نیز ایجاد پست برق دهلران، شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس و گازرسانی به روستاهای شیروان چرداول است.
وی اظهار داشت: با بهره برداری و شروع عملیات این طرح های عمرانی در استان ایلام زمینه لازم برای تحول در حوزه اقتصادی و اشتغال منطقه ایجاد می شود.
