46 طرح عمرانی در ایلام همزمان با سفر دولت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی اظهار داشت: 34 طرح از این تعداد در بخش های حمل و نقل، مسکن، ‌آب، کشاورزی، آموزش عالی، ‌گازرسانی و تربیت بدنی با اعتبار اجرایی یک هزار و 600 میلیارد ریال به بهره بردای می رسد .

وی افزود: مهمترین این طرحها شامل کارخانه نورد ایوان،‌ مسکن مهر 480 واحدی مهران،‌ سد گدارخوش و زهکشی مهران، ایستگاه گیرنده دیجیتالی، ‌شبکه های آبیاری زیر فشار، تجهیز و نوسازی زمین های کشاورزی و گازرسانی به روستاهای استان ایلام است .

وی در ادامه بیان داشت: ‌قرار است با حضور رئیس جمهوری و هیئت دولت،‌ کار اجرای 12 طرح عمرانی و اقتصادی با سرمایه گذاری یک هزار و 400 میلیارد ریال در نقاط مختلف استان ایلام آغاز شود .

کرمی گفت:‌ مهمترین این طرح ها نیز ایجاد پست برق دهلران،‌ شبکه آبیاری و زهکشی دشت عباس و‌ گازرسانی به روستاهای شیروان چرداول است .