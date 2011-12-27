سفر هیئت دولت به فارس فرصتی برای پیگیری مباحث توسعه ای استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه ستاد سفر چهارم هیئت دولت به استان فارس گفت: پیگیری مصوبات ادوار گذشته سفرهای هیئت دولت به استان فارس، از مهمترین اولویتهای کاری مجموعه مدیران استان فارس است و به همین لحاظ این سفر فرصت ارزشمندی برای پیگیری مباحث توسعه ای استان به شمار می رود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش کیفی فعالیتهای مرتبط با این سفر افزود: کمیته های شکل گرفته سفر باید در تدوین برنامه های کاری مناسب و متناسب تلاش بیشتری داشته باشند و این حرکت در تمامی بدنه اجرایی استان فارس می تواند نمود داشته باشد.

این جلسه با ارائه گزارش و بررسی برنامه های روسای کمیته های امنیتی و روابط عمومی و تبلیغات، پشتیبانی، استقبال، اشتغال و سرمایه گذاری ستاد سفر رئیس جمهور از سوی استاندار فارس پایان یافت.