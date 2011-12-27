به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان شامگاه سه شنبه در نشستی خبری پیرامون برگزاری این همایش گفت: همایش علمی فارس، نظم و امنیت در یازدهم و دوازدهم بهمن ماه سال جاری با حضور مقامات کشوری و استانی در شیراز برگزار می شود.

وی در خصوص اهداف این همایش بیان کرد: شناخت علمی مولفه های جغرافیای طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط شناسی و... و تاثیرگذار و تاثیر پذیر استان در محیط نظم و امنیت داخلی از جمله اهداف این همایش است.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: محورهای اصلی این همایش محیط شناسی شهرستانهای فارس، نظم و امنیت، جامعه شناسی عمومی فارس، نظم و امنیت و جغرافیای فرهنگی فارس، نظم و امنیت و... است.

وی بیان کرد: شناسایی و بهره برداری از قابلیتها و ظرفیتهای موجود در حوزه نظم و امنیت، ارج نهادن به فعالان حوزه نظم و امنیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استخراج و بهره برداری از اندوخته های علمی و دانش تجربی کارگزاران نظم و امنیت این استان از دیگر مسائل مورد نظر در این همایش است.

سردار سجادیان با بیان اینکه تلاش بر این است که خلا وجود فارس شناسی انتظامی مد نظر صاحبان نظر قرار گیرد، اظهار داشت: همایش علمی فارس، نظم و امنیت به دنبال کشف راهکارهای استقرار، توسعه و پایداری نظم و امنیت اجتماعی با رویکرد پیشگیری است که در این امرمحققان، صاحب نظران، متخصصان و... نقش بسزایی دارند.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: امروزه تحولاتی که در سطح جامعه، ساختارهای اجتماعی و روابط و مناسبات جمعی به وجود آمده تمام شئون و جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را متاثر کرده و روابط انسانها را در معرض تغییر، تحول و پیچیده تر شدن قرار داده است.

وی تاکید کرد: در راستای این همایش سعی شده که با ارائه الگوی نوین در رویکرد برگزاری همایشهای جغرافیای استانی گامی نو در استان شناسی انتظامی و خلاقیت بردارد.