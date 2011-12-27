به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی بررسی و رسیدگی به مصوبات سفرهای گذشته را اصل و هدف کلی هیئت دولت در سفر چهارم به استان عنوان کرد .

وی گفت: استان ولایتمدار ایلام این افتخار را دارد که چهارشنبه پذیرای نود و هفتمین سفر استانی رئیس جمهور و چهارمین سفر ایشان به استان باشد .

وی اظهار داشت: تمهیدات لازم برای استقبال پرشور از هیئت دولت اندیشیده شده است .

وی با بیان اینکه شور استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت در بین مردم موج می زند، افزود: مردم غیور و قهرمان پرور ایلام، آماده پذیرایی و استقبال از رئیس جمهور محبوب خود هستند .

اعلایی بیان داشت: همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان، وزیر کشور در شهرستان ایلام، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان شیروان چرداول، وزیر نیرو در شهرستان ایوان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان مهران، وزیر ارتباطات درشهرستان دره شهر، وزیر نفت در شهرستان دهلران، معاون رئیس جمهور در شهرستان آبدانان و وزیر صنعت و معدن در شهرستان ملکشاهی به عنوان وزرای معین برای شرکت در جلسه شورای اداری، بازدید، افتتاح و کلنگ زنی پروژهها و دیدار عمومی با مردم در شهرستان های مذکور حضور خواهند داشت .