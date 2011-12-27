اجرایی شدن 90 درصد مصوبات میراث فرهنگی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری افزود: از این میزان، عملیات اجرایی70درصد مصوبات به پایان رسیده و به طور کامل به بهره‌برداری رسیده‌اند.



وی افزود: مصوبات دور اول 100درصد و مصوبات دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به ایلام 95 درصد به طور کامل به بهره‌برداری رسیده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی مصوبات دور سوم سفر نیز گفت: تاکنون 80 درصد مصوبات دور سوم سفر استانی هیئت دولت به ایلام اجرایی شده که تا پایان سال جاری20 درصد باقی‌مانده مصوبات نیز اجرایی خواهد شد.



اسکندری به مهم‌ترین مصوبات دور اول، دوم و سوم سفر استانی هیئت دولت به ایلام اشاره کرد و یادآور شد: ساخت کمپینگ در تمامی شهرستان‌های استان ایلام، واگذاری ساختمان اداره امور مالیاتی ایلام به اداره کل میراث‌فرهنگی، افتتاح موزه فلاحتی(کشاورزی) ایلام، ایجاد 14 منطقه نمونه گردشگری در استان، خرید حریم شهر تاریخی سیمره و... از مهم‌ترین مصوبات سفرهای پیشین هیئت دولت به استان ایلام است که بخش اعظم این مصوبات اجرایی شده است.

