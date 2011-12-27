اعضای شورای شهر ناظر کمیته برنامه ریزی استانها می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نورا در این زمینه افزود: طرح دو فوریتی اصلاح بند (ج) تبصره (2 ماده 178) قانون برنامه پنج ساله در دستور کار قرار گرفت که پس از بررسی آن مقرر شد سه نفر از اعضای شورای اسلامی استان که یکی از آنان حتما رئیس شورا باشد به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی هر استان عضویت داشته باشند.

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس این مصوبه در شهرستان ها نیز رییس شورای شهر باید به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها عضویت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بند ج تبصره دو ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت، تصریح کرد: در طرح اصلاحی این بند باید سه نفر از اعضای شورا در کمیته برنامه ریزی عضویت داشته باشند.

نماینده گلستان در شورای عالی استانها عنوان کرد: طرح دو فوریتی اصلاح بند ج تبصره ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه پس از بررسی و تصویب در شورای عالی استان ها بر اساس اجرای اصل یکصد و دو قانون اساسی با قید دو فوریت برای طی مراحل قانونی تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.