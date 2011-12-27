۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۱۷

بهره برداری از طرح های صنعتی و معدنی در سفر چهارم دولت به ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از بهره برداری و کلنگ زنی طرح های بزرگ صنعتی و معدنی در دور چهارم سفر دولت به استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدوی گفت: همزمان با حضور ریاست جمهوری و هیئت وزیران در دور چهارم سفرهای استانی سه طرح بزرگ صنعتی و معدنی در این استان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این طرحها شامل طرح توسعه سیمان ایلام، شرکت پویا نخ و کارخانه فولاد نورد ایوان است.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح توسعه ای سیمان ایلام با اشتغالزایی 311 نفر و یک میلیون تن تولید سالیانه سیمان خاکستری، یک هزار و 660 میلیارد ریال،‌ برای ایجاد شرکت پویا نخ با 200 نفر اشتغالزایی و 18 هزار تن تولید نخ Poy‌در سال 280 میلیارد ریال و همچنین برای کارخانه فولاد نورد ایوان با 37 نفر اشتغالزایی‌ و10 هزار تن تولید انواع میلگرد در سال‌ 220 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است. 

این مسئول با اشاره به طرح های آماده کلنگ زنی در طی این سفر خاطر نشان کرد: شرکت کوشاب غرب تولید کننده ماءالشعیر و انواع آب میوه با سرمایه گذاری 230 میلیارد ریال و پیش بینی ایجاد اشتغال برای تعداد  160 نفر در شهرک صنعتی سرابله و همچنین شهرک صنعتی آجر و شهرک صنعتی آب معدنی در شهرستان دهلران نیز کلنگ زنی خواهند شد.

مهدوی در خصوص شهرک های صنعتی آجر و آب معدنی اضافه کرد: برای اولین بار ایجاد زیر ساخت های توسعه ای در زمینه راه اندازی شهرک های صنعتی اختصاصی در استان به وسیله بخش خصوصی و وارد فاز عملیاتی می شود.

مهدوی تاکید کرد: اجرای این طرحها در توسعه تولید و اشتغال منطقه نقش مطلوبی ایفا می کند.

کد مطلب 1495095

