سفر نودا به دهلی / ژاپن در اندیشه همکاری هسته ای با هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های هندی گزارش دادند که "یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن در سفر به دهلی نو به منظور شرکت در ششمین اجلاس سالانه هند و ژاپن بعد از ظهر روز سه شنبه با همتای هندی درباره همکاریهای هسته ای میان دو کشور گفتگو می کند.

هند و ژاپن سه دوره مذاکرات خود را درباره همکاریهای هسته ای آغاز کرده، اما در پی زمین لرزه مارس گذشته و بحران هسته ای فوکوشیما این گفتگوها به حالت تعلیق درآمد.

با توجه به آنکه شرکتهای بزرگ آمریکایی همچون "وستینگ هاوس" شرکای ژاپنی خود را دارند، همکاری هسته ای هند و ژاپن برای ایالات متحده اهمیت قابل توجهی را دارد.