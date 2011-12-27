گاز رسانی به هفت روستای ایلام کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوریان با اشاره به اینکه همزمان با سفر دور چهارم ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان ایلام عملیات اجرایی گازرسانی به هفت روستای شهرستان شیروانچرداول ازتوابع استان ایلام کلنگ زنی می شوند، گفت: در آینده نزدیک کار اجرایی این مناطق روستایی شروع می شود .فرآیند انتخاب پیمانکار صورت گرفته و پیمانکار مربوطه در حال حاضر تجهیز کارگاه در مناطق مذکور را انجام داده و به زودی عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی افزود: این روستاها شامل زیرتنگ بیجنوند، چغابلگ، چالاب زرد، برآفتاب بی، بلاوه خشکه، بلاوه تره علیا و سفلی از توابع شهرستان شیروان چرداول می باشند که در آینده نزدیک عملیات گاز رسانی در این مناطق انجام می شود.

وی اظهار داشت: این روستاها دارای 417 خانوار با جمعیتی بالغ بر یکهزارو 967 نفر که برای گاز رسانی به آنها بیش از 28 هزارو 648 متر شبکه ایجاد می شود و 400 علمک نصب می شود.

وی تصریح کرد: برای اجرای گاز رسانی به این تعداد روستا بیش از 12 میلیارد و 547 میلیون و680 هزار ریال از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران هزینه می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام خاطرنشان کرد: برای بهره برداری از این پروژه نیاز به اجرای40 کیلومتر خط تغذیه12 اینچ بالغ بر50 میلیارد ریال می باشد که در آینده نزدیک انتخاب پیمانکار صورت می گیرد.

نوریان با اشاره به اینکه با اجرای خط تغذیه چرداول علاوه بر7 روستای فوق30 روستای دیگر شهرستان نیز قابلیت گازرسانی خواهند داشت، افزود: در مجموع بیش از67 روستای استان ایلام کار گازرسانی آنها در دست اقدام است و تاکنون 55 روستای دیگر استان گاز دار شده اند که شاخص شبکه گذاری روستاها در دولت نهم 525 درصد بوده است که نشان از عزم دولت عدالت محور برای خدمت رسانی به بخش روستایی کشور است.