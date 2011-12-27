۶ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۲۵

البشیر درباره تفرقه افکنی در سودان هشدار داد

رئیس جمهوری سودان در واکنش به مرگ یکی از سرکردگان شورشیان دارفور، آن را آینه عبرت فتنه افکنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاسلام الیوم، "عمر البشیر" گفت : کشته شدن خلیل ابراهیم رئیس جنبش عدل و مساوات، انتقام الهی از جنایاتش علیه مردم و کشور بود.

وی افزود: ابراهیم به این علت کشته شد که جنگ، تفرقه و ارعاب مردم را سرلوحه کار خود قرار داد و این پیامی به همه گروههای داخلی است که حق مردم را به رسمیت نمی شناسند.

رئیس جمهوری سودان ضمن تقدیر از تلاشهای نیروهای امنیتی این کشور برای برقراری امنیت اظهار داشت : سودان علاوه بر رسیدن به مرحله برقراری امنیت و ثبات حاضر است تجربیات خود را به برادران و دوستان منتقل کند.

شایان ذکر است خلیل ابراهیم سرکرده جنبش عدل و مساوات اخیر درمنطقه کردوان در درگیری با ارتش سودان کشته شد.این جنبش در سال 2003 شورش خود را علیه خارطوم آغاز کرد و قویترین گروه شورشی در دارفور از لحاظ مادی و نظامی شد. هیچ یک از توافقنامه های صلح مربوط به منطقه دارفور با وجود همه تلاشهای داخلی و خارجی نتوانست این جنبش را به صلح وادار کند.

منطقه مرزی ود بنده (محل قتل) بین ایالتهای شمال کردوان و شمال دارفور شاهد درگیریهای مسلحانه میان نیروهای جنبش عدل و مساوات و نیروهای ارتش سودان بود. 

