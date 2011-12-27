به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده افزود: همزمان با سفر هیئت دولت به استان ایلام موزه کشاورزی این استان با حضور معاون رئیس‌جمهور دکتر روح‌الله احمدزاده به بهره‌برداری می‌رسد.



وی در ادامه تصریح کرد: این موزه با هدف نمایش فعالیت‌های سنتی کشاورزی و با تامین اعتبار مورد نیاز در سال جاری تجهیز و مرمت شده است.



این مسئول اظهار داشت: این موزه پس از افتتاح، در ایام‌الله دهه فجر به طور رایگان میزبان دانشجویان و دانش‌آموزان خواهد بود.

مجتمع خدماتی بین‌راهی سه‌راه جندالله در شهرستان مهران همزمان با چهارمین سفر استانی هیئت دولت و رئیس‌جمهور به استان ایلام افتتاح می‌شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: مجتمع خدماتی بین‌راهی سه‌راه جندالله در شهرستان مهران دارای امکاناتی همچون رستوران، خدمات پزشکی، بهداشتی و نمازخانه است.



مسعود اسکندری با بیان اینکه عملیات اجرایی ساخت این مجتمع خدماتی با هدف ارائه خدمات لازم به گردشگران و مسافران ورودی از سال گذشته با همکاری بخش خصوصی آغاز شد، افزود: هم اکنون عملیات ساخت این مجتمع‌بین‌راهی به اتمام رسیده است.



وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌‌دستی و گردشگری کشور افتتاح شود.

همزمان با سفر چهارم رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان ایلام اردوگاه راهیان‌نور بانروشان به بهره‌برداری خواهد رسید.



مدیرکل میراث‌‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های منطقه عملیاتی بانروشان از مصوبات دور نخست سفر استانی رئیس‌جمهور و هیوت دولت به استان ایلام بود که محقق شده است.



مسعود اسکندری با بیان این که این اردوگاه شامل حسینیه،‌ یادمان شهید گمنام، 2 خوابگاه خواهران و برادران و مجموعه سرویس‌های بهداشتی است، افزود: برای تجهیز زیرساخت‌های این اردوگاه در مجموع حدود 6 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



وی با اشاره به این که با بهره‌برداری از این اردوگاه زمینه لازم برای توسعه خدمات‌رسانی مطلوب به کاروان‌های راهیان‌نور در این استان بیش از پیش فراهم می‌شود، تاکید کرد: در جریان سفر چهارم هیات دولت به استان ایلام قرار است این اردوگاه به بهره‌برداری کامل برسد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی،‌ صنایع‌دستی و گردشگری ایلام گفت: این استان یکی از آوردگاه‌های دوران دفاع مقدس بوده که سالیانه هزاران نفر در قالب کاروان‌های راهیان‌نور از مناطق عملیاتی آن دیدن می‌کنند.