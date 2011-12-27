۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۴۹

سه پروژه ورزشی در ایلام به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: همزمان با سفر چهارم هیئت دولت به این استان، سه پروژه ورزشی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی بیان کرد: این تعداد پروژه شامل سالن چند منظوره ورزشی دره ‌شهر و زمین چمن روستایی در دو منطقه گلان و چشمه ‌شیرین است.

وی گفت: احداث سالن چند منظوره دره ‌شهر در سال 87 آغاز شده است که امسال تکمیل شده و در سفر چهارم هیئت دولت به بهره برداری می رسد.

فتاحی افزود: این سالن چند منظوره ورزشی با زیربنای هزار و 377 متر مربع در شهرستان دره ‌شهر احداث شده و جزء مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان ایلام است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: برای احداث و تکمیل این سالن چند منظوره شش میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: دو زمین چمن ورزشی روستایی نیز هر کدام دارای 10 هزار متر مربع مساحت بوده و برای مردم و ورزشکاران روستاهای گلان مهران و چشمه ‌شیرین بدره احداث شده است.

وی اضافه کرد: برای هرکدام از این دو پروژه ورزشی در مجموع 330 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.


فتاحی تصریح کرد: قرار است این سه پروژه ورزشی با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان در سفر چهارم هیئت دولت به استان ایلام به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1495101

