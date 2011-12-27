به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از همسر و فرزندان شهید بابایی و عوامل مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" با حضور یدالله صمدی؛ کارگردان، جواد نوروزبیگی؛ تهیه کننده، شهاب حسینی؛ بازیگر، ملیحه حکمت همسر شهید بابایی و سلما حکمت فرزند شهید عباس بابایی در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.

صمدی در این مراسم درباره مراحل ساخت "شوق پرواز" گفت:‌ من کمترین نالایق این کار عظیم را با کمترین بضاعت با یاری دوستان انجام دادم. این کار نه از حیث حجم کار و هزینه آن که به خاطر پرداختن به زندگی شهید بزرگواری به نام سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی سخت بود و اگر دعوت ایشان نبود، این اتفاق برای من نمی‌افتاد و من از ایشان برای همیشه و تا ابد ممنونم و منت دارشان هستم.

وی افزود: من سابقه ساخت فیلم‌هایی در ژانرهای کمدی، فولکلور، روانشناختی، اجتماعی و تاریخی را داشتم اما سعادت نداشتم در حوزه دفاع مقدس و زندگی شهدا کار کنم. جمله‌ای که در زمان شروع فیلم می‌گویم: "عباس عزیز/عاشقانه‌ای سروده‌ایم/تقدیم به تو"نیز اسامی که بعد از آن در تیتراژ می‌آید و از شهاب عزیز تا خدمات و کسانی که همچنان درحال دوندگی برای رساندن "شوق پرواز" به پخش هستند را شامل می‌شود.

این کارگردان با اشاره به آغاز مراحل ساخت سریال با مطالعه چند کتاب و مراوده با خانواده شهید بابایی ادامه داد: شهاب از بای بسم الله می‌گفت ما مدیونیم و باید کار را به بهترین شیوه انجام دهیم. او جانانه فکر و عمل می‌کرد. بار سنگین هزینه‌های مالی کار نیز را از ارتش تا بنیاد شهید و نیروی هوایی و دیگر نهادها تقبل کردند. همکاری خوبی که دل و جگر و سعه صدر می‌خواهد.

صمدی تصریح کرد: در پروژه‌های دیگر خانوادگی یا عشقی بسیار می‌بینیم که کلنجارها و دعواهای بسیاری پیش می‌آید که خوشبختانه طی تولید این سریال کمتر پیش آمد. گرچه این حرف‌ها تا وقتی در دل آدمی است مثل جواهر می‌ماند و وقتی به زبان می‌آید دیگر جواهر نیست.

وی درباره تبدیل این فیلم به نسخه سینمایی اظهار کرد: این سریال در 24 قسمت قطره‌ای از دریای عباس بابایی است. ما چگونه می‌توانیم تازه از این قطره دست به استخراج بزنیم. از جشنواره فیلم فجر پیشنهاد ارائه این کار به صورت یک نسخه سینمایی را به ما دادند اما به نظرم انتخاب 100 دقیقه از 1500 دقیقه کار اشتباهی است و به کار لطمه می‌زند. از طرفی خود ما را زیر سوال می‌برد که چطور کاری که می‌شود در 100 دقیقه ارائه داد در مدت زمان بیشتری ارائه داده‌ایم.

کارگردان سریال شهید بابایی درباره تاثیر خانواده شهید در شکل‌گیری این مجموعه اظهار کرد: علاوه بر نقش پررنگ خانواده شهید در به سرانجام رسیدن سریال،‌مفهوم خانواده نیز در این سریال سهم به سزایی دارد. بسیار می‌بینیم که افراد با رسیدن به رتبه‌های بالا و افزایش درجه‌های روی شانه‌شان، صاحب ماشین و ویلای آنچنانی و زبانزد می‌شوند اما در این میان سهم کسانی که نبود سرپرست را تحمل کردند چه می‌شود؟

وی تصریح کرد: عباس همیشه مقابل خانواده‌اش احساس شرمندگی می‌کرد که نمی‌تواند خوب به آنها برسد و به خاطر کارهایی که نتوانسته بود برایشان انجام دهد از آنها عذرخواهی می‌کرد. ما در این سریال سعی کردیم به خانواده او برسیم و همسر و فرزندانش را درست نشان دهیم. همسر شهید در زمان به دنیا آوردن دو تن از سه فرزندشان بدون عباس سپری کرد و ما سعی کردیم زحمات همسر او در تربیت فرزندان را به نمایش بگذاریم.

حکمت همسر شهید بابایی نیز شهدا را پرستوهای مهاجری خطاب کرد که رفتند تا ما بمانیم و اظهار کرد: مگر امضایی بالاتر از خون شهدا هست؟ مگر سندی رسمی‌تر از شهادت وجود دارد؟ ما همگی به معاد معتقدیم و می‌دانیم یکی از اصول اساسی اسلام است. خوشا به سعادت شهدا که به معاد رسیدند. من از برگزاران این جلسه و تمامی عوامل ساخت سریال "شوق پرواز" تشکر می‌کنم.

صمدی نیز در پاسخ به او این بیت شعر را خواند: سلسله موی دوست حلقه دام بلاست/ هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا است. اما شما هستید!

وی همچنین درباره نمایش ملیحه حکمت پیش از انقلاب به صورت فردی بی‌حجاب تصریح کرد: تصور می‌کنم اگر همسر شهید بابایی را پیش از انقلاب چادری می‌گرفتیم تاثیر اتفاق بزرگ انقلاب کمرنگ جلوه می‌کرد.