درگیریها در جنوب شرق ترکیه/ مخالفتها با سپر موشکی ناتو ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روز گذشته در جریان درگیریها میان پلیس ترکیه و اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" در جنوب شرق این کشور دو افسر ترک زخمی شدند.

آناتولی در ادامه نوشت : اعضای پ.ک.ک از یک اتومبیل در حال حرکت به سوی یک ایست بازرسی در استان دیاربکر شلیک کرده که در جریان این تیراندازی دو افسر پلیس زخمی شدند.

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک که توسط آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها یک گروه تروریستی به شمار می رود، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است.

خبر دیگر اینکه پلیس ترکیه 16 نفر از معترضان به تصمیم آنکارا برای میزبانی سپر دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور را بازداشت کرد.

منابع ترکیه اعلام کردند پلیس به معترضان که در شهر آنتالیا در جنوب غرب این کشور تظاهرات کرده بودند، حمله کرد، اما معترضان که بیشتر دانش آموز بودند در بیانیه ای خواستار "ترکیه ای آزاد" شدند.

معترضان تاکید کردند دولت به جای توافق برای استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه باید امکانات رفاهی و آموزشی را افزایش دهد و مدارس بیشتری را تاسیس کند.

این تظاهرات در حالی است که "احمد داوود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرده است سپر دفاع موشکی علیه هیچ کشوری و تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست.

خاطر نشان می شود عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش در گفتگویی درباره استقرار سامانه موشکی ناتو در ترکیه و اینکه آیا این طرح ایران را هدف قرار داده است؟ با توجیه این طرح خطرناک اظهار داشت : این موشکها ضد ایران یا کشورهای دیگر نیست.

عصمت یلماظ وزیر دفاع ترکیه نیز گفته است: سامانه راداری مستقر در خاک ترکیه تنها یک سیستم برای کنترل و نظارت است و تهدیدی برای هیچ کشور خاصی به شمار نمی رود.