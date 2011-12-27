موضعگیری تند حریری علیه سوریه/ سعد خواستار تکرار سناریوی لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع لبنانی اعلام کردند: "میشل سلیمان" رئیس جمهوری و" نجیب میقاتی" نخست وزیر درخواست "نبیل العربی" دبیر کل اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به سوریه را بررسی کردند.

منابع فوق بیان کردند: نتیجه رایزنیها اعزام نشدن هیچ هیئت لبنانی به منظور اعلام خویشتنداری کامل لبنان در قبال بحران سوریه بود.

این منابع افزودند: لبنان در عین حال که نمی خواهد در جامعه بین المللی منزوی شود از سوی دیگر دوست ندارد که تحولات سوریه تاثیرات منفی بر آن بگذارد.

از سوی دیگر "سعد الحریری" نخست وزیر سابق لبنان گفت : پرونده سوریه باید به شورای امنیت فرستادهو بر فراز این کشور منطقه پرواز ممنوعه ایجاد شود.

وی بیان کرد: اتحادیه عرب نباید منتظر بماند و در صورتی که روسیه از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کرد، اتحادیه عرب باید با ترکیه نیروی مشترک تشکیل دهد.

الحریری درباره تحولات بحرین در جانبداری از آل خلیفه گفت : اوضاع این کشور قابل مقایسه با سوریه نیست و زمان پرداختن به موضوع گذشته است.

خبر دیگر اینکه "مروان شربل" وزیر کشور لبنان با اشاره به اظهارات فایز غصن وزیر دفاع درباره وجود القاعده در منطقه عرسال گفت : ارتش درباره سخنان غصن تحقیق می کند.

وی افزود: هیچ مشکلی میان ارتش و ساکنان عرسال وجود ندارد و میان طرفین و دیگر روستاهای مرزی با سوریه تعامل کاملی وجود دارد.